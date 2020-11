In Argentina – Lautaro e Correa su un aereo partito da Roma: attesi a Buenon Aires

Le ASL hanno bloccato i giocatori in Italia e alcuni non sono riusciti a partire per le Nazionali. Tra questi calciatori c’è Martinez Quarta, della Fiorentina. Dovrebbero invece riuscire ad aggregarsi al gruppo della Nazionale di Scaloni sia Lautaro Martinez che Correa. Stando a quanto scrivono in Argentina i due sono saliti a bordo di un volo partito da Roma nelle prime ore di questa mattina e sono attesi ad Ezeiza (Buenos Aires) nel primo pomeriggio.

(Fonte: dobleamarilla.com.ar)