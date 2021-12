Inter TV, Lautaro: “Dobbiamo avere tanta personalità, partita importante per la classifica”

Il giocatore argentino prima di Roma-Inter

Le parole di Lautaro Martinez prima della sfida con la Roma: "Ci aspetta una partita molto difficile, perché andiamo in un campo molto difficile. Con un allenatore che ha tanto talento, che fa attaccare tanto. Noi dobbiamo andare lì con tanta personalità e tanto carattere e cercare di portare avanti una partita importante che sarà importante per la classifica e per lo scontro diretto. Anche loro sono una squadra forte che sta lì davanti. Cerco sempre di dare il massimo e di dare una mano all'Inter".