Lautaro Martinez: “Pasqua speciale, ma manca sempre meno al ritorno alla normalità”

Lautaro Martinez ha scelto di rimanere a Milano e ha vissuto con la sua compagna Agustina questo periodo di quarantena. Le voci di mercato parlano di un addio all’Inter per andare al Barcellona, ma lui in nerazzurro sta bene. Ora aspetta come tutti di tornare in campo, di poter completare la stagione. E sui social ha scritto: «Oggi è una Pasqua speciale, diversa. Ma manca meno per tutti noi per un ritorno alle nostre vite normali, alle nostre vite quotidiane. Dobbiamo però continuare a rispettare le regole e le norme che le autorità ci impongono».