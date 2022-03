Plastino: “Lautaro? Non credo sia il giocatore su cui si può fondare l’Inter. Con Scamacca…”

Il giornalista si è soffermato sull'attaccante nerazzurro e sul suo momento no

Il giornalista Michele Plastino, ospite di Skysport prima della partita tra Milan e Inter, ha parlato di Lautaro Martinez in questi termini: «Se devo essere sincero non credo che lui sia il giocatore su cui si possa fondare l'idea di una grande squadra, è il secondo di qualcuno e l'Inter non può essere costruita su di lui. Il club ha la necessità di avere un nuovo Dzeko con l'argentino che resta, ma la grande squadra non può essere costruita su di lui. Ci vuole un giovane di belle prospettive anche fisiche, per cui l'accoppiata ideale sarebbe con Scamacca ma non c'è solo la società nerazzurra sul giocatore del Sassuolo».