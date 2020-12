Giornata speciale per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino, contro lo Shakhtar Donetsk, festeggerà la presenza numero 100 con la maglia dell’Inter. Un traguardo prestigioso che, come scrive La Gazzetta dello Sport, il Toro vuole celebrare in maniera adeguata: “Con Lukaku tornerà a far coppia Lautaro, che proprio stasera festeggia le 100 presenze in nerazzurro, con l’obiettivo di dimenticare il gol sbagliato a Kiev“.