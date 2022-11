SM – Lautaro, primo Mondiale al momento giusto: il suo sogno è vincere con Messi

Domani toccherà anche all'Argentina debuttare a Qatar 2022. Lo farà con Lautaro Martinez in avanti, da capire se con Leo Messi o meno (piccolo problemino ancora da smaltire). Intanto Sport Mediaset si concentra sull'ambizione dell'attaccante dell'Inter: "Lautaro Martinez, 40 presente e 21 reti, è pronto per il suo primo mondiale tagliato in età di piena maturazione. Nessuno gli ha regalato nulla, è perfettamente sintonizzato sull'idea di gioco di Scaloni, che lo considera un esempio. E' arrivata un'investitura dal CT e lui vuole aiutare il suo Paese a tornare sul tetto del mondo, sfruttando al meglio l'ultima presenza sul palcoscenico mondiale di Leo Messi. Vincere con lui di fianco è sempre stato il suo sogno. Darà di certo il suo contributo per mettere fine all'astinenza mondiale dell'Argentina".