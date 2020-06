Marchetti: “Lautaro, due difficoltà per il Barça. Eriksen? Non era scontato che…”

A Skysport, Luca Marchetti è tornato sulle questioni di mercato nerazzurre. E si è soffermato sul prolungamento del contratto di Sanchez e anche sulle possibile partenza di Lautaro Martinez. «L’Inter vorrebbe acquistarlo ma anche valutarlo. Alexis Sanchez non ha potuto mettersi in mostra. Il Manchester sta facendo pressione e dietro c’è sicuramente una questione economica sicuramente. Quindi meglio metterlo subito in campo come ha fatto Conte contro il Sassuolo. Lautaro è più vicino all’Inter per due motivi. Intanto perché l’Inter ha detto che c’è una clausola e il Barça deve pagare quella se lo vuole. Il secondo problema è che ad oggi il club blaugrana potrebbe avere difficoltà perché la Liga vuole contenere i costi delle società spagnole che hanno chiesto la cassa integrazione», ha detto il giornalista.

ARMA – «Eriksen è stato studiato con tutte le sue caratteristiche da Conte in questo periodo di pausa. Conte ha capito che le doti del giocatore sono talmente importanti tanto da rivoluzionare il suo modo di giocare per favorire un giocatore così. Nelle gare con Samp e Napoli lo ha ripagato. Non era scontato che l’allenatore facesse questo passo e né che il danese si prendesse in mano la squadra», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)