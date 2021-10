CdS – Da Lautaro a Vecino: Inter, i dettagli del rientro. Il ‘Toro’ e quel precedente…

L'Inter e Inzaghi attendono con ansia il ritorno dei nazionali sudamericani dagli impegni con le rispettive selezioni in vista della Lazio

Alessandro De Felice

Gol e lacrime per Lautaro Martinez nella sfida tra Argentina e Uruguay. Non di dolore ma di gratitudine nei confronti della famiglia. Il 'Toro' sta bene e l'Inter può tirare un sospiro di sollievo in vista della sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18:00 all'Olimpico.

Lautaro ha fatto l'assist a De Paul per il 2-0 e segnato la rete del tris, prima di lasciare il campo per riposare in vista della sfida contro il Perù, in programma tra giovedì e venerdì.

Tuttosport spiega il programma dei sudamericani dell'Inter: "Conclusa la gara, il “Toro”, assieme a Correa, si imbarcherà su un volo privato che ha messo a disposizione l’Inter per accelerarne il rientro in Italia. Il duo argentino, però, sbarcherà, direttamente su Roma, soltanto nella serata di venerdì. Mentre i due cileni, Sanchez e Vidal, e l’uruguaiano Vecino sono attesi soltanto sabato. Solo quel punto, Inzaghi potrà verificare le condizioni di tutti e prendere una decisione in vista della sfida con la Lazio".

Secondo il quotidiano, Inzaghi è pronto a schierare con Dzeko dal 1' uno tra Correa e Lautaro. Il 'Toro' è in vantaggio sul grande ex. E c'è un precedente che fa ben sperare il tecnico nerazzurro: "Il bomber di Bahia Blanca aveva giocato (e segnato) anche contro la Sampdoria solo poche ore dopo il rientro dal Sudamerica. In quell’occasione, però, non si giocava al sabato sera, ma la domenica alle 12.30. Ad ogni modo significa che Lautaro è in grado di reggere lo stress".