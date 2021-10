Lautaro, il giorno del rinnovo con l’Inter. In sede con la famiglia

Il calciatore nerazzurro ha firmato il prolungamento di contratto con i nerazzurri e con lui c'erano la compagna Agus e la figlia Nina

Giornata speciale per Lautaro Martinez . Il giocatore dell'Inter è stato nella sede del club per prolungare il contratto con il club nerazzurro. Ha firmato per cinque anni, fino al 2026. La storia con i nerazzurri prosegue dalla stagione 2018-2019 e il giocatore è diventato sempre più fondamentale per la squadra, prima con Spalletti, poi con Conte e adesso con Inzaghi.

L'argentino, come dicevamo, si è presentato in sede per la firma e non era da solo. Con lui c'era la sua famiglia, la compagna Agus e la loro bimba, la piccola Nina come si nota nelle stories pubblicate dalla mamma.