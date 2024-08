Lautaro Martinez e l'Inter insieme fino al 2029. "Il prolungamento del rapporto è una conseguenza naturale delle sei stagioni in nerazzurro dell’attaccante argentino che ha collezionato complessivamente 282 presenze, condite da 129 reti", ha spiegato ieri il club nerazzurro in un comunicato.

E il Toro ha commentato con entusiasmo il rinnovo: "Significa tantissimo, sono orgoglioso e grato, ringrazio i dirigenti e la società. Dopo sei anni essere ancora qui vuol dire tanto per me e per la mia famiglia, sono davvero contento e ho tanta voglia di lottare per vincere ancora". Ora è arrivato il video di Inter Media House che ancora una volta regala emozioni ai tifosi nerazzurri. "DNA, cuore e passione. Il Toro è a casa", è il titolo.