GdS – Inter, Conte si aspetta un Lautaro decisivo: il ‘Toro’ rischia il posto. Eriksen e Lukaku…

Cento minuti di allenamento a San Siro. L’Inter è tornata al ‘Meazza‘ tre mesi dopo l’ultima volta, ovvero la sfida di Europa League contro il Ludogorets. “C’erano il vicepresidente Javier Zanetti, l’a.d Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio. Nessuno voleva perdersi il ritorno a casa. Conte ha spinto come sempre, tenendo in campo la squadra circa 100 minuti: prima il lavoro agli ordini dei preparatori atletici Pintus e Coratti, poi le prove tattiche, infine la partitella per avvicinarsi ancora di più alla Samp” racconta La Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo dei nerazzurri è riscattare l’eliminazione di Napoli e tornare in corsa per lo scudetto: il successo sui blucerchiati proietterebbe la squadra di Conte a -6 dalla Juventus e -5 dalla Lazio. Conte si aspetta una reazione da parte di Lautaro e punta su Sanchez ed Eriksen:

“Domenica sera Conte deve battere la Sampdoria per accorciare subito il gap da Juventus e Lazio e vuole che le luci di San Siro siano le sue stelle. Si aspetta Lautaro decisivo come ai bei tempi: scarico a Napoli, il Toro deve dare segni di vita immediati, altrimenti rischia davvero il posto in favore dello scalpitante Sanchez. Si aspetta la conferma dei progressi di Eriksen, che deve incidere anche in campionato, dove non ha ancora segnato. Si aspetta il ritorno al gol di Lukaku, che in casa vuole ricominciare dove ha finito, visto che l’ultima rete dentro il Meazza, più di 100 giorni fa al Ludogorets, porta la firma del numero 9 belga“.