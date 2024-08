L'Inter può sorridere: Lautaro Martinez, rientrato in anticipo dalle vacanze, è già apparso in buonissime condizioni fisiche, e nei prossimi giorni proseguirà con i lavori per rimettersi a pari con il resto dei compagni di squadra. Un segnale importante in vista della prima giornata di campionato, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'impatto di Lautaro è stato decisamente incoraggiante. Il Toro ieri è stato tra i primi ad arrivare alla Pinetina, ha sostenuto i test fisici con ottimi risultati e poi si è allenato insieme ai compagni.