Si riparte dalla ThuLa

"Il bello però arriva adesso, e porta con sé due missioni. La prima: entrare in condizione per il 17 agosto, quando l'Inter campione d'Italia aprirà le danze della Serie A 2024-25 in casa del Genoa. La seconda è strettamente legata alla prima: segnare, decidere, trascinare come sempre. [...] Il fatto è che stavolta i tempi sono stretti, compressi, come mai in passato: Lautaro è stato l'ultimo interista a fermarsi — era in campo, a decidere con un suo gol, nella finale di Coppa America vinta dall'Argentina sulla Colombia il 15 luglio — e sarà il primo a rimettere piede in campo tra un weekend, a Marassi.