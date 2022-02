Lautaro in calo, tocca a Sanchez? “Sorpasso all’orizzonte. Alexis e Dzeko…”

La prestazione non brillante di Lautaro Martinez contro il Liverpool potrebbe portare ad un cambio di gerarchia nell'attacco nerazzurro

La prestazione non brillante di Lautaro Martinez contro il Liverpool potrebbe portare ad un cambio di gerarchia nell'attacco nerazzurro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che ipotizza un avvicendamento tra il Toro e Sanchez. "Alle spalle di Martinez romba un Sanchez che pare avere più gamba: Inzaghi ha preferito per l’ennesima volta l’argentino al cileno dopo un lungo ballottaggio in vigilia, ma il sorpasso nelle gerarchie potrebbe essere davvero all’orizzonte. In fondo Alexis potrebbe pure combinarsi meglio con Dzeko, il totem dell’attacco, insostituibile nonostante anche lui contro i Reds non abbia dato il morso finale".