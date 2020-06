Inter, Saviola: “Lautaro? Adoro il suo modo di giocare. Spero trovi continuità”

Pensa che non sia facile giocare vicino a Messi, ma potrebbe tornare utile anche alla Nazionale argentina che lui e Lautaro Martinez giochino insieme nel Barcellona. Non è ancora detto che accada, ma l’ex Barça Javier Saviola, ha detto la sua su questa ipotesi e ha spiegato: «Lautaro mi piace tanto come attaccante. Adoro come gioca e soprattutto mi piacciono i suoi movimenti e la cattiveria che ha. Speriamo che la sua freschezza, abbinata a quella di giocatori esperti, con Leo Messi, sia un vantaggio per l’Argentina. Spero trovi continuità».

(Fonte: elintransigente.com)