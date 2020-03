Lautaro pronto a lasciare il segno allo Stadium. L’Inter punta su di lui, nel segno di… Milito

A guidare l’attacco nerazzurro durante Juve-Inter di domani sera saranno Lukaku e Lautaro. Conte si aspetta tanto dall’argentino che, in questa stagione, ha già dimostrato di non sentire la pressione delle grandi sfide. In estate ci sarà l’assalto del Barcellona , ma intanto l’Inter spera che il Toro possa essere decisivo allo Stadium.

“Ad Antonio Conte questi discorsi (al momento) non interessano, considerato che lui è concentrato soltanto su quanto accadrà negli ultimi mesi della stagione. Lo è pure Lautaro che, vincendo lo scudetto con l’Inter, si presenterebbe al Camp Nou con uno straordinario biglietto da visita: quello di aver tolto a Cristiano Ronaldo il trofeo più importante nel calcio italiano. Scudetto che, tra l’altro, sarebbe per il Toro pure il primo titolo in una carriera ancora tutta da scrivere”, si legge su Tuttosport.