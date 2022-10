Lautaro Martinez sempre più leader dell’Inter: lo dicono (anche) questi numeri

Lautaro Martinez sempre più leader dell’Inter di Simone Inzaghi. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che analizza l’avvio di stagione del Toro e in particolare i numeri delle prime 10 partite di Serie A (a cui vanno sommate le 4 di Champions League. Ecco quanto evidenziato dalla rosea oggi: “È evidente il differente utilizzo di Lautaro da parte di Inzaghi, rispetto alla scorsa stagione. Sebbene sia necessario fare la tara al doppio infortunio di Romelu Lukaku e Joaquin Correa che ha impedito qualsiasi rotazione in attacco per alcune gare, la tendenza è quella di tenere in campo il Toro il più possibile. Merito del suo passaggio di status a leader della squadra, merito del fatto che l'argentino può creare un gol dal nulla in qualsiasi momento, anche quando il fiato viene meno.

Lo scorso anno Lautaro era un "fedelissimo" delle sostituzioni, non restava quasi mai in campo fino al triplice fischio. In questo 2022-2023, invece, la tendenza è ben diversa. Con la partita contro la Salernitana il numero 10 nerazzurro è arrivato a 6 giornate di campionato consecutive con 90 minuti in campo, a cui si aggiungono le sfide a Lecce e Lazio per arrivare 8 gare complete su 10 turni di Serie A. L'anno scorso erano state solamente 4, tutte da metà febbraio in poi. A queste si aggiungono quindi ben tre sfide di Champions League (su quattro) contro la sola giocata per intero nell'edizione precedente. Ovviamente il rientro dei compagni di reparto tornerà a favorire le rotazioni almeno nel corso della partita, ma la tendenza è chiara: rispetto a 12 mesi fa Lautaro è già quasi al triplo delle partite completate dal primo all'ultimo minuto. Finché è in campo macina occasioni, quindi perché toglierlo?”, si legge.