TS – Lautaro simbolo della nuova Inter. “Rinnovo vicino. E con Conte…”

Giorni importanti e intensi quelli che sta vivendo Lautaro Martinez, tra campo e rinnovo di contratto ormai vicino

Giorni importanti e intensi quelli che sta vivendo Lautaro Martinez. Il Toro, dopo il gol segnato all'Argentina e le vittorie con la sua Nazionale, è tornato venerdì notte a Milano e oggi dovrebbe scendere in campo dall'inizio contro la Sampdoria. Inzaghi non bada a turnover in vista del Real Madrid e si affida al Toro, "caldo" e fisicamente a posto dopo le fatiche in Nazionale. E per Lautaro si avvicina anche il rinnovo di contratto. "L'Inter ha deciso di tamponare con Dzeko la partenza di Lukaku e di scommettere sul talento di Correa, ma è chiaro che il nuovo uomo simbolo dei nerazzurri sia proprio Lautaro. E il rinnovo di contratto ormai definito fra la dirigenza e il suo agente, è lì a dimostrarlo. Arrivato 21enne nel 2018 grazie al blitz in Argentina del ds Ausilio e rimasto per diversi mesi a studiare dalla panchina il calcio italiano nell'abito stretto da vice- Icardi , Lautaro è sensibilmente cresciuto col passare delle stagioni, diventando un big con Antonio Conte", spiega l'edizione odierna di Tuttosport che, parlando di Real Madrid, ricorda l'offerta di 40/45 mln dei blancos, ovviamente rifiutata dai nerazzurri la scorsa estate.