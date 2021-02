Solidarietà per il piccolo Matteo, arriva anche il messaggio di Lautaro: “Non mollare”

Matteo ha una rara forma di cancro gli ha portato via la vista, ma la macchina della solidarietà si è già messa in moto con una raccolta fondi per permettere al piccolo Matteo un intervento a Boston, in una clinica specializzata in trapianti del nervo ottico.

“Numerosi gli aiuti verso la famiglia del bambino vibonese, i messaggi di incoraggiamento e di solidarietà. E d’altronde lo stesso papà Enzo ha promesso a Matteo che non solo tornerà a vedere, ma che riprenderà anche a giocare al calcio“, riporta Lacnews24. Tra chi ha manifestato la propria solidarietà c’è anche Lautaro Martinez. Il Toro, attraverso un video messaggio, invita il piccolo Matteo a non mollare.

(lacnews24.it)