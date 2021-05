Inter-Roma, c’è Sanchez con Lukaku. “Ma Lautaro vorrà spaccare il mondo”

Conte ha scelto il cileno a fare da spalla a Big Rom: ma occhio al Toro che scalpita e che è ancora a secco contro i giallorossi

Alle 20.45 al Meazza andrà in scena la sfida tra l'Inter di Antonio Conte e la Roma di Paulo Fonseca. E tra le varie mosse di turnover, il tecnico nerazzurro ha scelto il partner d'attacco di Romelu Lukaku: "A fare da spalla a Romelu ci sarà Sanchez, che contro la Samp ha dimostrato di essere un ricambio di extra-lusso: maglia da titolare e doppietta, come in casa del Parma un paio di mesi prima. La LuLa ha spesso oscurato il cileno, che si è comunque dimostrato un fattore dalla panchina e che vanta numeri spaventosi anche quando parte titolare: nelle 21 presenze dal 1’ con la maglia dell’Inter, il Nino Maravilla ha preso parte a 20 gol, tra reti e assist. Trend da proseguire contro la Roma, mentre Lautaro partirà dalla panchina ma con l’impazienza di entrare in campo. Quando vede (giallo)rosso, il Toro va il tilt e dà cornate a vuoto: la Roma è la squadra contro cui l’argentino ha giocato più minuti in Serie A senza trovare il gol. Ben 323. Se mai dovesse entrare, Lautaro vorrà spaccare il mondo".