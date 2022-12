Argentina avanti ai rigori con l’Olanda. Lautaro spazza via l’amarezza col rigore decisivo

"A 7’ dal 90’ l’Argentina era avanti di due gol, ma si è fatta riprendere al 56’ del secondo tempo. Ai rigori era avanti di due reti, dopo gli errori di Van Dijk e Berghuis, ma ha tremato ancora... L’incubo danzava nell’aria, come tante altre volte nella storia di Leo Mesi in Nazionale. E invece il Toro Lautaro, dopo un torneo di amarezze, ha tuonato in rete il rigore decisivo ed è stata sola festa, solo canti, solo Argentina. La Seleccion vola in semifinale dove martedì troverà la Croazia e non il Brasile", spiega La Gazzetta dello Sport.