TS – Lautaro, ecco la speranza dell’Inter: messaggio forte al Barça, per il via libera…

Il ritorno del calcio giocato per abbassare i riflettori del mercato su Lautaro Martinez. È questa la speranza dell’Inter, che si prepara al primo appuntamento ufficiale dopo lo stop forzato per il Coronavirus con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli.

Tuttosport spiega che il messaggio forte dell’Inter è arrivato a Barcellona: Lautaro non è in vendita e partirà solo per la clausola da 111 milioni entro il 7 luglio.

Il Barcellona punta sul sì del calciatore ma deve mettere sul piatto almeno 80-90 milioni più una contropartita gradita (Firpo), il cui valore non deve superare i 20-25 milioni, per ottenere l’ok dell’Inter. Per quanto riguarda Conte, il via libera arriverà solamente dopo aver ricevuto garanzie sul sostituto.