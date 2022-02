Lautaro si carica e sprona l’Inter. Caccia al gol e ai tre punti: è tempo di reagire

Nella giornata di ieri ha postato sui social una storia cercando di spronare l'Inter e i suoi compagni, oltre che se stesso

Non un gran momento per Lautaro, l'attaccante dell'Inter non trova la via del gol nonostante l'impegno e le occasioni create. Nella giornata di ieri ha postato sui social una storia cercando di spronare l'Inter e i suoi compagni: «Adesso è il momento di metterci le...», con l’emoticon di due uova.

"Il riferimento potrebbe essere alla voglia di ripartire della squadra dopo il ko di Champions e dopo aver perso la testa della classifica, ma è facile pensare che possa essere un modo anche per caricare se stesso in un momento molto delicato. Il Toro non segna in campionato da dicembre e in Champions addirittura da 15 mesi, da quell’acuto a Madrid della stagione scorsa. Insomma, come ha scritto Lautaro, è tempo di... ripartire", sottolinea La Gazzetta dello Sport.