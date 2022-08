Lautaro, stagioni sempre in crescendo: con Lukaku avrà un vantaggio. E ora…

L'Inter riparte ancora una volta da Lautaro Martinez: l'attaccante argentino, alla sua quinta stagione in nerazzurro e sempre più leader dentro e fuori dal campo, punta a migliorarsi una volta di più, come sempre fatto fin qui. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il Toro ancora non conosce limiti. Fin qui non ha mai chiuso una stagione con un bottino di reti inferiore all'anno precedente. La sua parabola racconta questo: 6 gol nel 2018-19, poi 14, 17 e 21 lo scorso torneo. La vicinanza di Lukaku non può non giovargli, la presenza di un attaccante che impegni direttamente i difensori avversari è il vero vantaggio che l'argentino può prendersi rispetto alla scorsa stagione. Con una maturità che l'ha fatto diventare un leader di questa squadra, anche dentro lo spogliatoio".