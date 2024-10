"Questa frequenza di trasferimenti, spostamenti e appuntamenti, d'altronde, è ormai una costante per il 10 nerazzurro. Dalla stagione scorsa in poi, culminata con la vittoria dello Scudetto della seconda stella da capitano, Lautaro si è fermato pochissimo tra la Copa America, vinta da protagonista con cinque gol segnati, il taglio delle ferie per aiutare Inzaghi rimasto orfano per i match di esordio in campionato di Taremi e le tante partite in programma nell'annata in corso. Non si è, praticamente, mai riposato. E difficilmente lo farà nel prossimo futuro, considerando le 7 partite in 21 giorni in programma per l'Inter".