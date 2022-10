Lautaro campione vero. Ora è nella storia dell’Inter, staccato Milito

Un'altra partita da grande campione per Lautaro Martinez , che ha dipinto calco nella notte del Franchi e, con due gol e un assist, è risultato decisivo per la vittoria dell'Inter. Come sottolinea Repubblica, l'argentino è entrato nella storia nerazzurra, dato che ora ha più gol di una leggenda come Milito:

"Il Toro di Bahìa Blanca in pochi minuti ha ricordato ai nostalgici dei numeri di maglia dall’1 all’11 come mai, pur essendo di fatto un centravanti, ha il 10 sulle spalle. Dopo nemmeno due minuti ha deliziato lo stadio con un velo micidiale, seguito da un assist millimetrico per il gol di Barella (il quarto in campionato). Al quarto d’ora ha dribblato il connazionale Martinez Quarta e ha battuto il portiere con un diagonale. Una rete che gli ha permesso di fare un altro passo nella storia interista: in maglia nerazzurra ha segnato più reti di Milito, che applaudiva sugli spalti".