"Iniziamo con un punto in un campo sempre difficile. Sì guarda avanti tutti positivi". Lautaro Martinez, sui social, ha pubblicato un post con queste parole che raccontano il pari dell'Inter contro il Genoa nella prima giornata di campionato. La squadra nerazzurra non è riuscita a passare su un campo ostico da tempo come ha sottolineato proprio il giocatore argentino.