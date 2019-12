In Spagna parlano tutti di Lautaro Martinez. E sottolineano: “Ha superato Ronaldo”

In Spagna tutti parlano di lui. Lautaro Martinez è finito nel mirino del Barcellona e finisce spesso al centro di articoli e titoli dei giornali spagnoli. Questa volta El Desmarque ha parlato del valore del giocatore e ha sottolineato: “Nessuno può negare che si tratti di uno dei giocatori più adatto al gioco di qualsiasi club. Sta aumentando il suo valore di giorno in giorno con prestazioni e gol incredibili, per tutti i gusti. Il Barcellona ha messo gli occhi su di lui ma è consapevole che se continuerà così dovrà fare una grossa offerta per averlo. Per Tranfermarkt Lautaro ha un valore di 80 mln di euro, cifra raddoppiata dall’ultima valutazione. E ha quindi superato il valore di mercato di Ronaldo pari a 75 mln (calo dovuto ai suoi 35 anni e per un calo nelle sue prestazioni). Il Barça lo ha apprezzato in più di un’occasione, ma per ora ha chiuso la porta ad un addio dicendo che è felice all’Inter”.

(Fonte: El Desmarque)