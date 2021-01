Lautaro: “Abbiamo parlato e lavorato tanto, a testa bassa fino alla fine del campionato”

Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Crotone: “Grazie per i complimenti. Sono contento perché abbiamo vinto, perché dovevamo vincere. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo affrontato una squadra dura che palleggia bene. Siamo contenti per questo. Nella settimana prima di Capodanno abbiamo parlato, abbiamo lavorato tanto per affrontare questa partita e tutto quello che verrà. Margini di miglioramento? Tanti. Ogni giorno dobbiamo lavorare a testa bassa finché finisce il campionato. Dobbiamo essere così, settimana dopo settimana lavorare e migliorarci. Tripletta? In alcune partite non riesco a segnare oggi invece di destro, sinistro, di testa e ho provocato un autogol”.

(Inter TV)