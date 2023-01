Lautaro, partita da campione a Cremona. E i tifosi lo esaltano: “Sei il nostro capitano!”

Un'altra partita da trascinatore vero, da campione vero, da capitano vero. Lautaro Martinez, autore della doppietta con cui l'Inter ha battuto la Cremonese allo Zini, anche ieri sera ha preso per mano la squadra di Inzaghi, con la fascia al braccio tenuta orgogliosamente fino al momento della sua uscita dal campo. Su Instagram, l'argentino ha postato una foto della sua esultanza, e i tifosi nerazzurri non hanno perso occasione per esaltarlo, nominandolo di fatto come capitano del futuro. Ecco il post con le principali reazioni: