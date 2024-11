"Appuntamento per Lautaro, certo. Che stasera scopre dall’inizio l’effetto che fa giocare con Taremi - coppia inedita - e scende in campo con una motivazione in più. L’argentino non ha nascosto tutta la sua delusione per il settimo posto nel Pallone d’oro, sperava di arrivare più in alto. E quale miglior palcoscenico della gara di stasera? Quale miglior occasione di una partita di Champions, per far vedere che il Toro sposta gli equilibri anche a grandi altezze? Lautaro gioca, allora. E gioca con Taremi, che «è un po’ più fresco» per dirla alla Inzaghi. Mentre Arnautovic, non al meglio per un’infezione che l’ha colpito all’occhio, andrà comunque in panchina. L’idea è inseguire l’ottavo successo nel post derby. E qui Inzaghi ha tenuto a sottolineare il percorso recente dei suoi, non senza un pizzico di polemica", scrive La Gazzetta dello Sport.