Lautaro nella top 20 dell’Inter per gol in Serie A: agganciati nomi illustri

L'attaccante argentino, con la rete segnata sabato contro la Roma, è arrivato a quota 53 centri in campionato

Lautaro Martínez (16 reti in questo torneo) é a una sola rete di distanza dal suo record in un singolo campionato di Serie A (17 gol nel 2020/21): in generale l'argentino é a 53 reti segnate in nerazzurre nel massimo torneo ed é appena entrato nella top-20 dei marcatori storici dell'Inter in A (a 53 gol anche Serantoni, Jair e Recoba).