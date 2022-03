Lautaro “vede” la top 20 dei marcatori all time dell’Inter: davanti a lui…

L'attaccante argentino, con la tripletta realizzata contro la Salernitana, ha agganciato Lukaku nella classifica nerazzurra

Prosegue la scalata di Lautaro Martinez nella classifica all time dei migliori marcatori della storia dell'Inter: l'argentino, con la tripletta rifilata alla Salernitana, è arrivato a quota 64 gol, agganciando l'ex compagno Lukaku. Ora, come scrive Tuttosport, ci sono altri obiettivi: "Con le tre reti ai campani l'argentino è arrivato a quota 64 con i colori nerazzurri, come Lukaku e a due lunghezze da Ibrahimovic: chissà che già da stasera non scali un'altra posizione verso la top 20 dei bomber di sempre dell'Inter rappresentata dai 69 gol di Firmani (1958-'61)".