GdS – Inter, Lautaro e l’ultimo step: cosa manca per essere un top player mondiale

“All’andata contro il Plzen il numero 10 è inizialmente partito in panchina ed è entrato quando la “missione” era praticamente già stata completata dalle reti di Dzeko e Dumfries. Stavolta, invece, vuole essere lui a segnare i gol che manderanno l’Inter agli ottavi. Ci tiene anche per confermare l’ottimo stato di forma: segna da 3 incontri di fila e nella classifica dei cannonieri della Serie A è secondo solo ad Arnautovic. Con la continuità realizzativa ritrovata nelle ultime due settimane, può regalare grandi soddisfazioni a se stesso e a tutta l’Inter. Altre notti europee come quella di Anfield del marzo passato o di Barcellona mercoledì 12 ottobre sono possibili per questo Lautaro, atteso dall’ultimo salto di qualità della sua carriera. Il passaggio da grande attaccante a top player di livello mondiale”, si legge.