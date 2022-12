Argentina-Australia, Di Maria non ce la fa. Torna Lautaro dal 1′?

"La millesima partita di Messi non può non essere una festa, pensano tutti. Ma dell’Australia il c.t. Scaloni non si fida, perché porta ancora sulla pelle i lividi dell’Arabia. Dopo il traumatico debutto al Mondiale, nessun argentino si sogna di sottovalutare l’avversario di stasera nell’ottavo. Deve scegliere come sostituire Di Maria, uscito mercoledì con un dolorino. Difficile che lo rischi, conoscendo anche la storia dei muscoli delicati del Fideo. Il contrattempo potrebbe riportare in squadra Lautaro che, con la Polonia, è partito dalla panchina. Scaloni ha sempre considerato Alvarez un’alternativa a Di Maria oltre che una punta centrale. Anche con la Polonia ha lavorato molto in fascia lasciando il centro a Messi, falso 9. Con l’Australia Scaloni potrebbe proporre Alvarez e Messi larghi, col Toro in mezzo (4-3-3) o liberare Messi alle spalle delle punte (4-3-1-2)", riporta La Gazzetta dello Sport.