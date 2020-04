La Stampa – Inter, il Barça ha un impiccio: su Lautaro si prende tempo. Ma offerta rinnovo…

L’addio di Messi al Barcellona sembra veramente difficile. Ma ci sono frizioni da appianare con il fuoriclasse argentino. Ecco perché – spiega il quotidiano La Stampa – i nerazzurri possono ancora prendere tempo su Lautaro Martinez. Il giornale torinese spiega: “Non sarà facile fare una proposta di aumento al giocatore in grado di avvicinare l’offerta del Barcellona, vicina a 10 milioni, decisamente oltre il massimo stipendio nerazzurro, fissato a 7,5 milioni per Eriksen e Lukaku (con lordo mitigato dal Decreto Crescita). Ma restano sempre quei 111 milioni di clausola, in questa fase non così abbordabili nemmeno dal Barcellona. Ecco perché al Camp Nou ora preferiscono percorrere la strategia dei complimenti a distanza, nella speranza di conquistare Lautaro“.

(Fonte: La Stampa)