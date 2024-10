Siamo a 30 gol con la Seleccion: diverse fonti hanno festeggiato l’aggancio a Di Maria al settimo posto della classifica del marcatori di sempre con la maglia dell’Argentina, ma in realtà manca ancora una rete per prendere sia Di Maria sia Higuain, ne servono poi appena quattro per arrivare a toccare Diego Armando Maradona. Tra i calciatori in attività, solo Messi ha segnato più di lui. Il Toro ha vinto tutto, con la Seleccion: Mondiale e Coppa America sono come i diamanti, sono per sempre. Alla sua carriera, meglio ancora, alla sua bacheca non manca molto da aggiungere per renderla perfetta. Una Champions League, ecco, quella sì. Ed è l’obiettivo nella testa del capitano nerazzurro, che ogni tanto dentro di sé ripensa a quella notte di Istanbul, a quel che poteva essere e per poco, davvero poco, non è stato. Questo Lautaro vuole giocarsela. Questo Lautaro ha imparato a gestire con lucidità e freddezza i momenti di astinenza dal gol, trovando il modo di rendersi utile anche in altre fasi di gioco. Questo Lautaro sta anche condividendo con Thuram, nell’Inter, compiti diversi: più vicini, meno marcabili insieme, la ThuLa si è avvicinata in campo per scappare da tutti gli altri.