GdS – Inter, Lautaro e uno status cresciuto vertiginosamente: per il ‘Toro’ 3 obiettivi nel 2021

Il 2021 di Lautaro Martinez si è aperto nel migliore dei modi, ovvero con una tripletta nella prima gara contro il Crotone a San Siro. Domani, a Genova contro la Sampdoria il peso dell’attacco dell’Inter sarà sulle spalle del ‘Toro’ per l’assenza di Romelu Lukaku. E in quattro gare senza il belga, Lautaro è andato in gol sia a Bergamo che a Madrid contro Atalanta e Real, oltre a una grande prestazione a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

“Lo status internazionale di Lautaro è cresciuto in maniera vertiginosa: da talentino da sgrezzare ad attaccante completo, ammirato nelle maggiori segreterie europee“. sottolinea La Gazzetta dello Sport. L’argentino va a caccia del primo trofeo: “Il lungo inseguimento allo scudetto passa dalle mille insidie seminate nel 2021. Così questa sfida di Marassi contro la Samp arriva prima della coppia terribile, Roma più Juve. Se l’Inter e Lautaro passeranno oltre questa tormenta, allora sì che anche l’ultimo degli scaramantici in casa Inter dovrà pronunciare la parola tabù: scudetto. Sarebbe il primo titolo della vita per il 23enne Lautaro, che ancora rimugina su quella finale agostana di Europa League giocata con troppo ardore e poca lucidità“.

E all’orizzonte c’è anche una Coppa America da vivere da protagonista la prossima estate: “Prima delle vacanze, deve dedicarsi alla Seleccion che aspetta un titolo dal lontano 1993. Da quando c’era Batigol nelle terre oggi occupate dall’interista. La Coppa America che si gioca in casa (gli organizzatori sono l’Argentina e la Colombia) è una occasione unica per Lautaro, primo cavaliere alla corte di Messi. È ormai titolarissimo per il c.t. Scaloni e proverà a far quello che ad altri connazionali come Aguero e Higuain non è riuscito: aiutare la Pulce ad essere profeta per il suo popolo. L’ambizione di Leo è ancora più impellente dopo l’addio a Maradona. Visti i primi bagliori di 2021, si può immaginare che Martinez sarà all’altezza delle sfide: il nerazzurro è, infatti, maturato nell’atteggiamento, più determinato sull’obiettivo“.

Il 2021 sarà un anno importante anche in ambito familiare: “A fine febbraio il Toro diventa papà. Lui e la fidanzata Agustina, modella e influencer argentina, aspettano una piccola che ha già un nome: Nina. L’annuncio della gravidanza fu dato dalla futura mamma, su Instagram come ormai si conviene, ad agosto: l’Inter aveva appena battuto il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League in una delle più belle notti nerazzurre dell’anno. Pare, comunque, che alla coppia piacciano i nomi brevi e squillanti: nella famiglia allargata c’è anche Alma, il cagnolino di casa”.