Lautaro Martinez, gol e urlo sui social: “Forza Inter”

Dopo la sconfitta con la Juventus tante polemiche e attacchi nei confronti di Lautaro Martinez che è tornato a segnare con la maglia dell'Inter, dopo due giornate di pausa, contro il Bologna. Settimo gol in Serie A (otto totali con il gol segnato in CL) per l'argentino che può esultare sul campo per la sua reazione personale, e per quella di squadra, dopo giorni di critiche ricevute. Per la sconfitta contro i bianconeri e per i festeggiamenti post gara del compleanno della compagna.