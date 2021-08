TS – Inter, Lautaro a Verona? Cauto ottimismo. Sanchez ad Appiano martedì

Procede il recupero di Gagliardini e Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori proseguono il proprio percorso lavorativo

E mentre, per il tipo di infortunio, sarà impossibile vedere il centrocampista a Verona nella seconda giornata di campionato, esiste un cauto ottimismo per il rientro contro l’Hellas dell’argentino. A proposito di punte: Alexis Sanchez, che sarebbe dovuto tornare in Italia a metà di questa settimana, in totale accordo con la società, proseguirà invece le specifiche sedute in Spagna, e presumibilmente il prossimo lunedì o martedì varcherà i cancelli di Appiano Gentile. Recuperato invece Satriano, in ballottaggio con Sensi per una maglia da titolare domani contro il Genoa, col centrocampista ex Sassuolo favorito sulla giovane punta".