Il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “Se confermerei Conte? Sì. L’Inter è stata in lizza per lo scudetto fino alla gara contro la Juventus, per più tempo rispetto alle ultime stagioni. Tra l’altro sarebbe ancora in gioco per Coppa Italia ed Europa League. Lautaro Martinez? Mi pare che il suo rendimento sia calato dopo il rientro dalla squadra, ma non credo abbiano influenzato le voci sul Barcellona“.