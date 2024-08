"Martinez è comunque rimasto in ritiro con i compagni, come si confà a chi porta la fascia, e pazienza se oggi non sarà della contesa: continuerà a lavorare a parte per “sciogliere” l’affaticamento. In ogni caso, non c’è molto da preoccuparsi: ad Appiano pensano che possa tornare tra un paio di giorni e non dubitano di riaverlo venerdì prossimo nello scontro diretto contro l’Atalanta. Dentro lo staff di Inzaghi non c’è neanche particolare apprensione in vista della sfida al Lecce, contro cui la vittoria è strettamente necessaria. Sul mercato dei parametri zero l’Inter ha, infatti, pescato un giocatore navigato e duttile, che serve proprio a non far rimpiangere il titolare di turno. Taremi è stato spesso provato in allenamento all’interno di un tridentone “estremo” e rivoluzionario, mossa che si vedrà più spesso di quanto si possa immaginare, ma nella sua prima alla Scala vince la tradizione: le punte restano due, lui si affianca a Thuram, il più forma al momento. Entrambi possono giocare sia da secondo che da primo attaccante, qui il trasformismo è diventato un’esigenza", aggiunge Gazzetta.