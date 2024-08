Simone Braglia, ex portiere, ha indicato l'Atalanta di Gian Piero Gasperini come seria antagonista dell'Inter nella corsa scudetto

"Non accetto che un allenatore dipendente come Palladino si lamenti del mercato dopo che ti hanno messo a disposizione ottimi giocatori. Gli investimenti ci sono stati, Palladino dovrebbe valorizzare i giocatori li ha. Anzi, secondo me è una delle possibili sorprese del campionato".