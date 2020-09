Inter, ieri il primo giorno di lavoro alla Pinetina: due assenti, out un centrocampista

L’Inter è tornata a lavorare alla Pinetina. Dopo i tamponi negativi, ieri Hakimi, Nainggolan, Dalbert, Radu e Vagiannidis hanno svolto la prima seduta dall’allenamento della nuova stagione. Assenti gli altri due rientri dai prestiti, Ivan Perisic – impegnato con la nazionale croata – e Joao Mario.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, ad Appiano Gentile c’era anche Matias Vecino, che però non è sceso in campo con i compagni ma ha svolto una seduta di fisioterapia per recuperare dall’infortunio al ginocchio.