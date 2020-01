Lazaro fa le valigie: Premier League ad un passo. L’agente: “Arrivederci Inter”

Si separano le strade di Inter e Valentino Lazaro. L’esterno austriaco domani sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Newcastle e completare il passaggio in prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni.

L’agente del calciatore, Max Hagmayr, ha pubblicato una foto su Instagram che lascia intendere che quello dell’austriaco non è un addio. L’immagine ritrae il tunnel di uscita del ‘Meazza’ con la scritta ‘Arrivederci a San Siro‘.

Uno scatto che conferma l’esito positivo della trattativa con i ‘Magpies‘ e che non chiude le porte a un possibile ritorno tra sei mesi di Lazaro in nerazzurro.