Record – Lazaro, Il Benfica insiste. Portoghesi sicuri di convincere l’Inter dopo Joao Mario

Secondo il portale portoghese il Benfica vuole l'esterno austriaco dell'Inter per il quale c'à concorrenza da Bundesliga e Premier

Dopo aver ingaggiato Joao Mario, il Benfica guarda con interesse a un altro giocatore dell'Inter. Si tratta di Valentino Lazaro, esterno austriaco nella passata stagione in prestito al Borussia Moenchengladbach. Il Benfica ha già sondato due volte la pista con il club nerazzurro, ma per Lazaro ci sarebbe parecchia concorrenza.

L'esterno piace in Bundesliga e in Premier League. Ma dopo l'affare Joao Mario, il Benfica è fiducioso che l'accordo con gli italiani possa essere più facile, nonostante nulla sia stato chiuso finora. Il club portoghese non ha ancora preso contatto con l'agente di Lázaro, proprio perché non ha ancora raggiunto un accordo con l'Inter.