Inter, focus sulle uscite: tre offerte per Salcedo. E per Lazaro spunta il Dortmund

Per Marotta il mercato in entrata è chiuso, anche se non vanno esclusi colpi di scena. In uscita, in tre vicini all'addio

Matteo Pifferi

Le parole di Marotta dopo l'arrivo di Correa certificano che il mercato dell'Inter, in entrata, pare chiuso anche se, come al solito, non sono escluse riaperture nel caso in cui ci fossero occasioni da cogliere al volo. Intanto, però, si muove qualcosa soprattutto in uscita: "Prima del 31 verranno definite le ultime uscite in prestito: Lazaro al Benfica o al Borussia Dortmund, Agoume al Brest, Salcedo tra Genoa, Torino e lo stesso Brest", commenta infatti il Corriere dello Sport. In entrata, invece, da monitorare Nandez, anche se la trattativa con il Cagliari si è arenata.