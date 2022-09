Ag. Lazaro: “Felice a Torino, poi si vedrà. Sogna di giocare in Champions League”

Max Hagmayer, agente di Valentino Lazaro, è intervenuto a Radio CRC, nel corso della trasmissione "Si Gonfia La Rete", per parlare del futuro del suo assistito, ceduto in prestito questa estate dall'Inter al Torino: "Lazaro è molto felice al Torino, ha legato molto con lo spogliatoio. Guarda serenamente al suo futuro con i granata. Si trova molto bene a Torino, anche se il suo sogno è giocare la Champions League. Al momento l'importante è che giochi, poi più avanti si vedrà. Non so dove lo vedrei meglio contro il Napoli, può giocare sia a destra che sinistra. La scelta è dell'allenatore, anche se si trova meglio a destra".