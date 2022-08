Lazaro, il jolly per Juric: iniziata ufficialmente l’avventura al Torino

Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Torino. L'avventura del laterale austriaco in granata è iniziata ufficialmente ieri con le visite mediche e la firma del contratto, prima dell'annuncio ufficiale arrivato in serata.

"Sul piano squisitamente tattico, Valentino Lazaro può essere definito un elemento eclettico: nel corso di una carriera dai marcati connotati offensivi ha svolto compiti anche da centrocampista e persino da difensore laterale. Il fisico compatto, elastico, lo ha agevolato nel dribbling e la velocità lo ha portato spesso sulla fascia, preferibilmente destra. Nelle sue prime apparizioni col Salisburgo, ha interpretato il ruolo di ala destra sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 o nel 4-4-2. Però in certe occasioni è stato schierato anche come seconda punta, trequartista, o esterno a sinistra: ora, la sua possibile collocazione in granata. Passato all’Herta Berlino, nella stagione 2018-19, l’allenatore Pal Dardai lo utilizza dapprima come quarto centrocampista di destra nel 3-4-3, e poi lo arretra da terzino in una difesa a quattro. Intanto si affaccia in nazionale dove gioca prevalentemente".