Lazaro, prova positiva a Lens. L’esterno è maturato, sarà utile all’Inter di Inzaghi?

Valentino Lazaro è tornato nuovamente all’Inter. Nell’amichevole disputata ieri dai nerazzurri in casa Lens, l’esterno austriaco è rimasto in campo per quasi tutti i 90’. Non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro, ma al momento Lazaro è una delle opzioni di Inzaghi per le corsie laterali, insieme a Dumfries, Darmian, Bellanova e Gosens. E nella sfida giocata in Francia non si può dire che il laterale abbia sfigurato.